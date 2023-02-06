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7 günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Güncel 06.02.2023, 20:45 06.02.2023, 21:22
7 günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. 

Erdoğan, "(Milli yas ilanı) Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#recep tayyip erdoğan #milli yas
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