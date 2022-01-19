7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.