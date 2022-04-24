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7 terörist etkisiz hale getirildi

BakanlıK, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 24.04.2022, 11:11
7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

#terörist
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