750 bin kişi bugün için aşı randevusu aldı
Türkiye'de bugün Kovid-19 aşısı için 750 bin randevu alındığı açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak" paylaşımında bulundu.
Güncel 14.06.2021, 09:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'ye atıfta bulunarak, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerini kullandı.
AA
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