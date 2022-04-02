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8 BUDO seferi daha iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa ve İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'inin daha kuvvetli lodos sebebiyle yapılamayacağı bildirildi.

Güncel 02.04.2022, 13:41
8 BUDO seferi daha iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Ayrıca, saat 17.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun sabah saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.

#BUDO #iptal #sefer
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