8 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 8 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 13'e yükseldiğini duyurdu.
Güncel 19.02.2022, 17:39 19.02.2022, 17:44
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 13'e yükseldiği kaydedildi.
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