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8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 07.01.2022, 10:36 07.01.2022, 10:55
8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada, komandoların Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ettiği belirtilerek, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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#terörist
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