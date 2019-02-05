8 Yargıtay üyeliği için seçim yapıldı

HSK Genel Kurulu, boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. Yargıtayın yeni üyeleri arasında İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner de yer aldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı.

Buna göre, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa Yücel, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen, Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir, Yargıtayın yeni üyeleri oldu.

Ömer Faruk Aydıner Kimdir?

28 Mayıs 1974 yılında Elazığ’da doğdu. İlkokul eğitimini Elazığ Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunda, Orta ve Lise öğrenimini Elazığ'da tamamlayan Ömer Faruk Aydıner, 1992 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu.

Konya Selçuk Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Ömer Faruk Aydıner, İstanbul Medipol Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümünde doktora eğitimi aldı.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Tutuklama ve Adli Kontrol Tedbirleri isimli kitabı bulunan Aydıner, orta derecede İngilizce ve Arapça dillerini bilmektedir.

Sırasıyla Isparta Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığı, Şanlıurfa Akçakale Cumhuriyet Savcılığı, Sinop Boyabat Cumhuriyet Savcılığı, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerinde bulundu. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

31.07.2017 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır.

Ömer Faruk Aydıner, yayınlanan 2018 Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesine göre, Adalet Bakanı eski Müsteşar Yardımcısı görevinden İzmir Cumhuriyet Başsavcısı görevine atanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 15:16