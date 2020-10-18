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içişleri'nce 81 ile gönderildi! Yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Koronavirüs salgını” konulu ek genelge gönderdi. Önümüzdeki 7 günde her gün ayrı konunda Kovid-19 denetimi gerçekleştirilecek

içişleri'nce 81 ile gönderildi! Yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'Koronavirüs Salgını' konulu ek genelge gönderildi
 

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Koronavirüs Salgını" konulu ek genelge gönderildi.

Genelgeye göre tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak.

Hıfzıssıhha kurullarında, Kovid-19'la mücadelede "takip", "denetim" ve "uyarı" ekseninde mevcut durum analiz edilerek denetimler değerlendirilecek.

Genelgeye göre, 19 Ekim Pazartesi'den itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere, ülke genelinde Kovid-19'a yönelik denetim yapılacak.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020, 13:14
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