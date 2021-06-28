81 ilin valiliğine '1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri' genelgesi

İçişleri Bakanlığınca valiliklere, Kovid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.