83 yıl önce batan gemi Konyaaltı Plajı'na çıkarıldı

Antalya'nın Konyaaltı Plajı yakınlarında 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı "Manissa" adlı kuru yük gemisinin 30 metrelik omurga kısmı denizden çıkarıldı.

Yaklaşık 40 gündür devam eden çalışmalarda geminin omurga kısmının büyük bölümü iki büyük iş makinesi tarafından sahile taşındı. Sahile 2 metre mesafede bulunan geminin parçalarının çıkarılması için bir dalgıç ekibi de su altından destek verdi.

Karaya çıkarılan tonlarca ağırlıktaki parçalar önümüzdeki günlerde daha küçük parçalara ayrılacak. Ayrılan parçalar daha sonra kamyonlara yüklenerek sahilden alınacak.

Geminin kalan parçalarının çıkarılması için yaklaşık 40 gündür Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yaptıklarını belirten Sahil Yaşam Parkı işletmecilerinden Aydın Emek, "Gemi 1938 yılında batıyor. Daha sonra kıyıya vuruyor. Çalışmalara başladığımız zaman kıyıda tehlike oluşturacak şekilde duruyordu." diye konuştu.

Batık gemiyi çıkarmak için çalışma yürütüldüğünü belirten Aydın, "Kumu açtıkça daha da tehlikeli olduğunu gördük. Sonuna geldik. Son iki parçamız kaldı. Konyaaltı sahilini bu çirkinlikten kurtaracağız. Sahilimize ve Antalya'mıza hayırlı olsun. Mavi bayraklı plajımızda olmaması gereken bir görüntüydü. Biz de işin içerisine girince tehlikenin farkına vardık. Şu anda geminin burun kısmındayız. Toplam iki parçamız kaldı. Bugün ve yarın çıkaracağız. Sahilimiz tertemiz olacak. Ben kendi adıma çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Manissa" adlı kuru yük gemisinin batığı Konyaaltı sahiline 1,5 metre mesafede bulunuyordu. Bölgede oluşturduğu tehlike nedeniyle bu alan yıllardır yüzmeye kapalı beklerken, tatilciler İngilizce ve Türkçe "Lütfen dikkat! Batık var. Yüzmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabela ile uyarılıyordu.

AA