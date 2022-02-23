870 personelin katılımıyla Eren Kış-26 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Elazığ'da barınan teröristlerin eylem hazırlıklarını boşa çıkarma amacıyla 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.
Güncel 23.02.2022, 09:22 23.02.2022, 09:26
İçişleri Bakanlığınca, Elazığ'da 870 personelin katılımıyla "Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu" başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede barınan teröristleri "ara-bul-yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.
Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 870 personelin görev aldığı, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Kış operasyonlarının halkın desteğiyle kararlı şekilde devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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