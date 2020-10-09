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9 Ekim koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 1629 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1398 oldu. Bakab Koca 'Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz' dedi.

9 Ekim koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 55 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 8 bin 722’e yükseldi.

9 Ekim koronavirüs tablsou, vaka, can kaybı sayısı ve son durum

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZI DÜŞÜRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, ''Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun. '' ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 20:15
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