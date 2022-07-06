9 gün sonra Karadeniz: Selin getirdiği çamur yayılıyor

Batı Karadeniz'de etkili olan sağanağın ardından etkili olan selin üzerinden 9 gün geçti.

Selin izleri ekiplerin hummalı çalışması sonucu silinmek üzere. Ancak sel nedeniyle denize ulaşan çamur etkisini hala sürdürüyor. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Filyos Çayı’ndan gelen suların getirdiği çamur tabakası yayılmaya devam ediyor.

Karadeniz sahili, selin getirdiği çamur nedeniyle kahverengiye dönmüş durumda.

Çok sayıda koy ve plajın bulunduğu bölgede vatandaşlara "bulaşıcı hastalıklara karşı denize girmeyin" uyarısı yapılıyor.

Batı Karadeniz'de meydana gelen selden etkilenen Sinop'ta da sahillerin bir bölümü çöp ve ağaç parçalarıyla kaplanmıştı.