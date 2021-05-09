9 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Vaka ve ölüm sayısındaki düşüş devam ediyor. Buna göre son 24 saatte 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı.
Güncel 09.05.2021, 21:25
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu, 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.
Kaynak: AA
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