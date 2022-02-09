9 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güncel 09.02.2022, 14:50 09.02.2022, 14:52
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi.
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