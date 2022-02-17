9 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güncel 17.02.2022, 11:36
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
10
açık
Günün Anketi Tümü