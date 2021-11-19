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9 terörist etkisiz hale getirildi

3'ü Pençe Kaplan, 2'si Barış Pınarı, 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Güncel 19.11.2021, 14:00 19.11.2021, 14:11
9 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. 3'ü Pençe Kaplan bölgesinde, 2'si Barış Pınarı ve 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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#terörist
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