90 Bin camide eş zamanlı sela okundu

Dünya Bülteni Haber Merkezi

15 Temmuz 2016 yılında ki hain darbe girişimine karşı Türkiye'nin bütün illerinde meydanlar doldu. Gece yarısını geçtikten 00.12'de o gecenin anısına tüm Türkiye'de selalar yeniden okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, bu gece Türkiye genelindeki 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Kocatepe Camisi'nden okunan sela, merkezi sistemle başkentteki tüm camilere ulaştırıldı.

İstanbul

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'daki minarelerden de selalar yükseldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Buluşması'nın ardından vatandaşlar alandan ayrıldı.

Bazı vatandaşlar Kısıklı'daki Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda tutulan demokrasi nöbetine katıldı.

Ayrıca İstanbul'daki camilerde saatler 00.13'ü gösterdiğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi camilerden selalar okundu.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 01:27