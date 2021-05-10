90 bin kişiyle Mescid-i Aksa nöbeti

Kudüs önceki gün tarihi bir geceye tanıklık etti. Ramazan ayının başlangıcından beri devam eden İsrail saldırılarına rağmen Kadir Gecesi’nde Filistinliler Mescid-i Aksa’ya akın etti. İsrail’in engelleme girişimlerine rağmen 90 bini aşkın kişi teravih namazı kıldı. Binlerce kişi de Aksa ve etrafında sabaha kadar nöbet tuttu. Bu büyük meydan okuma İsrail’i çıldırttı. İşgalciler Eski Şehir civarında plastik mermi ve ses/gaz bombaları ile Filistinlilere saldırdı. Sivillere, içerisinde kimyasal madde bulunan tazyikli su sıkıldı. Filistinli gençler de işgalcilere karşı taşla direndi.

BEBEKLERE BİLE SALDIRDILAR

İsrail’in saldırılarında 1’i bebek, 5’i çocuk 90 kişi yaralandı. İşgalciler ambulansların yaralılara ulaşmasını engelledi. Çatışmalar sabah namazına kadar devam etti. Sabah namazında da on binlerce kişi omuz omuza saf durdu. Namaz sonrasında da yine İsrail güçlerinin saldırıları devam etti. Saldırılarda 5’i başından, 4’ü ayağından plastik mermi ile vurulan 9 kişi yaralandı. Tansiyonun yüksek olduğu yerlerden birisi de Şeyh Cerrah Mahallesi oldu. Destek için mahalleye gelen Filistinli gençleri takip eden İsrailli askerler bir eve sığınan gençleri tutukladı.

BÜYÜK TAHRİK BUGÜN

Yaşanan gerilime rağmen İsrail, Mescid-i Aksa tahrikine devam kararı aldı, Sözde “10 Mayıs Kudüs Günü” dolayısıyla 30 bin Yahudi işgalci ile Mescid-i Aksa yürüyüşünün planlandığı gibi yapılacağı duyuruldu. Yürüyüştü güvenliği en az 3 bin asker-polisin sağlayacağı açıklandı.

İsrail’in tahrik ve planlarına Filistin’den rest geldi. Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, direnişin devam edeceğini dile getirdi. Hüseyin şunları kaydetti: “İşgalci İsrail’in saldırılarını Filistin halkı ve Mescid-i Aksa’nın çocukları asla kabul etmeyecektir. Mübarek Kadir Gecesi on binlerce Filistinli Mescidi terk etmedi ve bundan sonrada terk etmeyecek. Bütün tehlikelere ve zorluklara rağmen ibadetlerini eda ettiler. Erkekler, kadınlar ve çocuklar hep birlikte Allah’a yöneldiler. Böylece işgalci İsrail başarıya ulaşamadı ve bizi yolumuzdan döndüremedi, döndüremeyecek.

DİN VE İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI

İsrail din ve ibadet özgürlüğüne saldırıyor. Tüm dünya, kutsal bir mekanda ibadet etmek isteyen masum ve silahsız insanlara yapılan saldırılara şahit oldu. Böyle bir vahşete kayıtsız kalınamaz. Uluslararası güçlerin en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılmaya çalışan Filistin halkına destek olmalıdır. Saldırıların sorumlusu olan İsrail’den hesap sormalıdır.

TÜRKLER HEP YANIMIZDA

Türk halkı her zaman bizim yanımızda. Türk halkının Kudüs’e ve Mescd-i Aksa’ya yönelik sevgisini ve hassasiyetini çok iyi biliyoruz. Onlar Mescid-i Aksa’nın korunması için gayret etmekten hiç vazgeçmediler. Allah’ın izniyle tüm saldırıların bittiği, barışın ve huzurun hakim olduğu günlerde Kudüs’te ve Mescid-i Aksa’da bir araya geleceğimize inanıyorum.”

TIBBİ DESTEK ÇAĞRISI

Kudüs’teki El-Makasıd Hastanesi’nin Müdürü Adnan Ferhud, zor zamanlardan geçtiklerini belirtti. Ferhud sözlerini şöyle sürdürdü: “Cuma ve cumartesi günü hastaneye gelen yaralıların sayısı 120’ye ulaştı. Yaralılara müdahale ederken büyük zorluklarla karşılaştık. Çünkü burada yaralıları sevk edilebileceğimiz başka bir hastane yok. Tıbbi malzeme ve cihaz eksikliğimiz var. İlaçların temini konusunda da ciddi engellerle karşılaşıyoruz. Gazeteniz aracılığıyla tüm İslam alemine sesleniyorum. Kudüs halkının yaralarını saran hastanemizi ayakta tutmamız için bizim yanımızda olun”

İSRAİL'DE SAVAŞ HAZIRLIĞI

İsrail ordusu da saldırılara dahil oldu. İsrail savaş uçağı, Gazze’de İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bir gözetleme noktasını bombaladı. İsrail ordusu Mayıs ayı boyunca sürmesi beklenen tarihinin en büyük askeri tatbikatını başlattı. İsrail Hava Kuvvetleri ise Gazze’deki hedef listesini gözden geçirme emri verildi. Sınıra da keskin nişancı yerleştirildi.

Kaynak: Yeni Şafak