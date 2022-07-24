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ABD'den etkisiz hale getirilen PKK/YPG'liler için taziye mesajı: Kritik savaşçılardı

ABD, Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye desteğini sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Suriye’de düzenlediği SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li teröristler için taziye mesajı yayınlayarak, “kritik savaşçılardı” ifadesini kullandı.

Güncel 24.07.2022, 11:55
ABD'den etkisiz hale getirilen PKK/YPG'liler için taziye mesajı: Kritik savaşçılardı

ABD, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ya desteğini sürdürüyor.

'Kritik savaşçılardı' ifadesini kullandılar

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Suriye’de düzenlediği SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınladı.

Mesajda öldürülen teröristler için "kritik savaşçılardı" ifadesini kullandı.

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