ABD'den etkisiz hale getirilen PKK/YPG'liler için taziye mesajı: Kritik savaşçılardı
ABD, Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye desteğini sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Suriye’de düzenlediği SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li teröristler için taziye mesajı yayınlayarak, “kritik savaşçılardı” ifadesini kullandı.
Güncel 24.07.2022, 11:55
ABD, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ya desteğini sürdürüyor.
'Kritik savaşçılardı' ifadesini kullandılar
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Suriye’de düzenlediği SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınladı.
Mesajda öldürülen teröristler için "kritik savaşçılardı" ifadesini kullandı.
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