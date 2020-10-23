ABD elçiliği kapıları kapattı

Terör saldırısı ihtimali nedeniyle ABD Ankara Büyükelçiliği faaliyetleri askıya aldı. Ankara,İstanbul, Adana, İzmir'de vize hizmetleri askıya aındı.

ABD Büyükelçiliği'nden güvenlik uyarısı “Türkiye’de, ABD vatandaşları ve yabancılara yönelik potansiyel terör saldırısı ve kaçırmalara ilişkin güvenilir istihbarata ulaştık” Elçilik ve konsolosluklarda vize işlemleri durduruldu.

ABD vatandaşlarını terör ve kaçırma eylemleri konusunda uyararak İstanbul Ankara İzmir ve Adana'da bulunan bütün elçilik konsolosluk ve diplomatik misyonlarını kapatma kararı aldı.

Kaynak: HaberTürk

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 15:04