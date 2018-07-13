ABD heyeti Rahip Brunson için Ankara'da

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye ile ABD teknik seviyede ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerini farklı vesilelerle düzenli olarak ele alıyor. Bu çerçevede, Dışişleri bakanlığında yapılan toplantıda, başta Fetullah Gülen’in iadesi olmak üzere FETÖ terör örgütüyle mücadele, iki ülke arasında adli işbirliği ve her iki ülkede tutuklu Türk ve ABD vatandaşları konularında görüş teatisinde bulunulacak.

Toplantıda iki ülke Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları yetkilileri yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 16 Şubat'ta Türkiye ziyaretinde görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak ve karşılıklı güvenin yeniden tesisi amacıyla iki ülke arasında mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda oluşturulan 3 çalışma grubundan birini FETÖ, konsolosluk, vize, hukuki konular ve ABD'nin Türkiye'de tutuklu bulunan vatandaşları oluşturuyor.

İki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için ortak bir mekanizma kurulmuş, bu kapsamda 3 komite oluşturulmuştu. ABD'li bir heyet cuma günü Ankara'ya geliyor. Gündemde ise FETÖ elebaşı Gülen ve örgüt mensuplarının iadesi var. ABD heyetinin rahip Brunson konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor.

ABD ile FETÖ terör örgütü ile mücadele, elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi, vize, konsolosluk ve Türkiye'de tutuklu ABD vatandaşlarının ele alınacağı toplantı bugün Ankara'da gerçekleşecek. Bu görüşmelerin gündeminde ise; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen başta olmak üzere örgüt mensuplarının iadesi, ABD ile konsolosluk ve hukuki işlerle ilgili nasıl bir yol haritasının izleneceği var. ABD teknik heyetinin, terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla İzmir'de yargılanan ABD'li rahip Brunson konusunu da gündeme getirebileceği belirtiliyor.

FETÖ soruşturmalarında ABD konsolosluk görevlilerine uzanan bir soruşturma trafiği de işlemiş; ABD bu konudan duyduğu rahatsızlığı Türkiye'ye iletmiş, vize rejimiyle ilgili bazı adımlar atmıştı. Şimdi konsolosluk ve hukuki işlerle ilgili çalışma gruplarının raporları doğrultusunda bazı adımlar atılması söz konusu.

ABD eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Ankara ziyareti sırasında iki ülke arasında ortak mekanizma kurulması kararlaştırılmış, bu kapsamda 3 ayrı komite oluşturulmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı koltuğuna Mike Pompeo'nun oturmasının ardından Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla kurulan 3 komitenin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyordu. ABD ile Türkiye arasında Suriye, FETÖ ve Irak meseleseleri üzerine kurulan 3 komitenin nasıl çalıştırılacağına ilişkin ilk toplantı washington'da yapılmıştı.

ABD ile varılan Münbiç mutabakatının işletilmesi ve terör örgütü PKK'nın Münbiç'ten çıkarılarak Fırat'ın doğusuna çekilmesi de iki ülke arasında kurulan komitelerin gündeminde...



Toplantının ardından ortak açıklama yapılması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 10:23