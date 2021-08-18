ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Afgan mülteci anlaşması iddialarına tepki gösterdi
Büyükelçilik, Türkiye ile ABD arasında Afgan mülteci ve göçmenler konusunda anlaşma ve pazarlık yapıldığına dair iddiaların temelsiz olduğunu duyurdu.
Güncel 18.08.2021, 09:37
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister." ifadeleri kullanıldı.
Açıklama hem Türkçe hem İngilizce yapıldı.
AA
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