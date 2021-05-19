ABD Sofi Nurettin'i koruyamadı

MİT ve TSK’nın kırmızı listede aranan “Sofi Nurettin” kod adlı PKK elebaşı Halef El-Muhammed’i etkisiz hale getirmesi, ABD’nin Suriye planlarına ağır darbe vurdu. Pentagon’un “Şahin Cilo” kod adlı PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin’den sonra Suriye’de en çok destek verdiği isim olan Sofi Nurettin, bir dönem bizzat ABD askerleri tarafından korundu. Örgütün 3 elebaşına ödül koyan ABD’nin, Sofi Nurettin’i bunlardan boşalacak yere getirmeyi planladığı belirtiliyor.

ABD ASKERLERİ KORUYOR

Operasyon sadece PKK’ya değil, ABD’ye de ağır bir cevap oldu. Çünkü Sofi Nurettin, ABD’nin Suriye’deki taşeronu konumundaydı. PKK elebaşını ABD’li askerlerin koruduğu, teslim olan ve yakalanan teröristlerin ifadelerine yansımıştı. 2020 başında teslim olan terörist V.A., “Sofi Nurettin isimli üst düzey örgüt mensubunun Amerikalı askerler ve PYD/YPG’lilerin bulunduğu büyük bir kampta kaldığını biliyorum” diyerek ABD’nin elebaşına verdiği önemi ortaya koydu.

BARIŞ PINARI SONU OLDU

Terör örgütünün Barış Pınarı Harekatı’yla bozguna uğratılmasının ardından, PKK’nın Suriye yönetiminde yaşanan değişim, teslim olan terörist ifadelerine yansıdı. Terörist M.D. Sofi Nurettin’in görev değişimini şöyle anlattı: “Sofi Nurettin YPG ve KASEDE denilen Özgür Demokratik Suriye Güçlerinden sorumluydu. Barış Pınarı Harekatı sonrası Nisan 2020’de görevden alınıp yerine Bahoz Erdal görevlendirildi. YPG’den sorumlu Şahin Cilo da diplomasi sorumlusu oldu.”

BAŞINA ÖDÜL KOYMADILAR

Barış Pınarı’ndan sonra örgütte zor duruma düşen Sofi Nurettin ve Şahin Cilo’ya ABD kalkan oldu. Örgütü Suriye’de yeniden yapılandırmak için harekete geçen ABD, temsilcileri aracılığıyla PKK’nın tepe yönetimi ile sık sık bir araya geldi. Bu toplantılarda Suriye’de Şahin Cilo’nun, Kandil’de ise Sofi Nurettin’in önünün açılması istendi. Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın yakalanmaları için para ödülü koyan ABD’nin Sofi Nurettin’i es geçmesi, planı deşifre etti.

PETROL PARALARI SOFİ’YE

Sofi Nurettin, ABD’nin petrol planlarının da merkezindeydi. ABD askerlerinin koruduğu petrol kuyularından çıkan petrolün pazarlamasından o sorumluydu. Petrolü yerel halk ve Irak/İran üzerinden Avrupa’ya satan Sofi Nurettin para trafiğini kontrol ediyordu. Yakalanan bir teröristin verdiği ifadeler şöyle: “Zırhlı araçlarla 4 günde bir gelen milyonlarca dolar, Rumeylan’da Sabri Ok ve Sofi Nurettin’in bulunduğu yere götürülüyordu. Sofi Nurettin’in yanında Danimarka, İsveç, Fransa, Mısır ve Hollanda’dan temsilciler de vardı. Ara ara gelip kuyulardan numune alıyorlardı.”

PKK’ya destek sözü verdiler

PKK’ya Suriye’de on binlerce TIR silah veren ABD, terör örgütü ile siyasi muhataplık seviyesini üst düzeye taşıdı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ve beraberindeki heyet, önceki gün Şahin Cilo kod adlı elebaşı Ferhat Abdi Şahin’le bir araya gelip, örgüt kontrolündeki Demokratik Suriye Meclisi ve örgüte müzahir aşiret liderleriyle temaslarda bulundu. ABD’den yapılan açıklamada ziyarette “siyasi çözüm”, “DEAŞ” ve “bölgedeki istikrar” başlıklarının ele alındığı öne sürüldü. Terörist Şahin Cilo da ziyarette koalisyonun bölgede kalıcı olacağı garantisi verildiğini aktardı: “Uluslararası koalisyon güçlerinin DEAŞ karşısında tam bir zafer elde etmek, istikrarı desteklemek ve Özerk Yönetimi güçlendirmek için bölgede kalacağı vurgulandı.”

Yeni Şafak