ABD ve Türkiye’den Libya seçimlerine yönelik istişare

Norland, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Dairesi Genel Müdürü Can Dizdar ile Ankara’da, seçimler için mümkün olan en kısa sürede ‘kabul edilebilir bir tarih’ belirleme çabaları konusunda yararlı olarak nitelendirdiği bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bathiliy’in Libya’daki temasları



Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdullah Bathiliy ise seçimlerin yapılması için çeşitli taraflarla istişarelere ve çabalarına devam etti.



Bathiliy ve Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih’in Salı günü Trablus’ta yaptığı görüşmede, geçtiğimiz 24 Aralık seçimlerinin karşılaştığı ‘zorluklar ve engeller’ üzerinde duruldu.Seçim sürecinde ilerlemek, başarı sağlamak ve tüm siyasi partiler tarafından kabul görecek yasal ve teknik çözümler bulma imkanı ele alındı.



Bunun yanı sıra, BM Kalkınma Programı başta olmak üzere seçim desteği alanında çalışan BM kurum ve kuruluşları aracılığıyla komisyona sağlanan uluslararası teknik destek araçları değerlendirildi.



Ayrıca, bu alanda ilerlemenin zorluklarını, komisyonun seçim süreçlerini uygulamaya hazır olup olmadığı ve her bir seçim süreci için gereken zaman dilimleri tartışıldı.



Bathiliy toplantıda, BM’nin komisyona gerekli tüm teknik desteği sağlamaya devam edeceğini dair sözü yineledi.



Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti’ne bağlı Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad, Bathiliy ile dün akşam bir araya geldiğini söyledi.



Haddad, Bathiliy’in istikrar ve barışı sağlamak için anlaşmazlıkları çözme, gerilimi ve sükuneti azaltma çabalarını övdüğünü ve askeri kurumu birleştirmeyi amaçlayan adımları ise memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.



UNSMIL tarafından yapılan açıklamaya göre toplantıda genel güvenlik durumu, askeri ve güvenlik yolundaki ilerlemeler ele alınırken, Bathiliy Libya askeri ve güvenlik kurumlarının birleştirme gereğini vurguladı, ayrıca Genelkurmay başkanları arasında diyaloğun yeniden başlatılması çağrısında bulundu.



Bathiliy, Ulusal Petrol Şirketi (NOC) Başkanı Ferhat bin Kıdara ile NOC’nin bağımsız bir kurum olarak bağımsızlığını daha da artırmanın yollarını görüştü.



Toplantıdan sonra açıklamada yapan Kıdara, şirketin tarafsızlığını, herhangi bir siyasi tartışmadan uzak olduğunu ve hiçbir tarafın işine karışmadığını vurguladı.



Siyasi ve güvenlik istikrarının sağlanmasının petrol sektörüne yatırımların çekilmesine yansıyacağını söyleyen Kıdara, şirketin UNSMİL misyonuna verdiği desteği ifade etti.



Kıdara, “Görüşmede Bathiliy, petrolün Libya devleti için en önemli gelir kaynağı olması nedeniyle, şirketin üretimi yeniden kurma çabalarına övgüde bulundu ve rolünün önemine dikkat çekti” dedi.



BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise çeşitli Libyalı tarafların, göreve başlayan Bathiliy’i memnuniyetle karşıladığını ve çatışmaya siyasi bir çözüm bulmak için onunla birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade ettiklerini bildirdi.



Dujarric, “Bathiliy, Libyalı muhataplarına UNSMIL’in en önemli önceliğinin ‘anayasal bir çerçeveye dayalı olarak, mümkün olan en kısa sürede kapsamlı ve güvenilir seçimlerin düzenlenmesine yol açacak mutabakata dayalı bir yol belirlemeye odaklandığına’ dair güvence verdi.



BM Sözcüsü, Bathiliy’in önümüzdeki birkaç hafta içinde sivil toplum, kadınlar ve gençler de dahil olmak üzere Libya’daki çeşitli taraflarla istişare etmeyi planladığını da belirtti.