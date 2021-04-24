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ABD'ye yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor

İletişim Başkanı Altun, "Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz" dedi.

Güncel 24.04.2021, 19:57
ABD'ye yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz. Washington'un onurlu tarihimize gölge düşürmeyi seçmesinden dolayı ikili ilişkilerimiz açısından son derece talihsiz, üzücü bir gün yaşıyoruz. ABD makamları bu açıklamayı yaparken ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüştür." dedi.

AA

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#soykırım
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