ABD'den S-400 açıklaması: Ankara'yı ikna etmeye çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rene Clarke Cooper, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini test etmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin bu konudaki tavrını 'provokatif' olduğunu iddia eden Cooper, "Yaptırımlar kesinlikle düşünülüyor" dedi.

"ANKARA'YI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Cooper, Washington'un Ankara'yı 'geçilmemesi gereken kırmızı çizginin S-400'ün aktif edilmesi olduğu' konusunda bilgilendirdiğini kaydetti. "S-400'ü test etmenin kesinlikle kabul edilemez olduğunu çok net bir şekilde belirttik" ifadelerini kullanan diplomat, Ankara'yı buna karşı ikna etme çabalarının sürdüğünü belirtti.

"TÜRKİYE'NİN DIŞLANMASI RUSYA DIŞINDA KİMSENİN YARARINA OLMAZ"

Cooper, ayrıca Washington'un Türkiye ile bir kopuştan kaçınmaya çalıştığını vurguladı. Amerikalı diplomat, Türkiye'nin batı kampında kalması için mümkün olan her şeyi yaptıklarını dile getirerek, "Türkiye'yi dışlamak, Rusya dışında kimsenin yararına olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

SİNOP'TA TEST EDİLDİ

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi Karadeniz'de test etmişti. Sinop'ta çekilen bir videoda füze ateşlendikten sonra gökyüzünde dumanlar görülmüştü.

Kaynak: Haber7

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020, 10:05