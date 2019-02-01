Milliyet gazetesinin kurucu Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi, 40’ıncı ölüm yıl dönümünde anılıyor. Abdi İpekçi , 1 Şubat 1979 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Türk basın tarihinin en önemli ekollerinden biri olan ve Milliyet gazetesinde 25 yıl genel yayın yönetmenliği yapan gazeteci-yazar Abdi İpekçi, katledilişinin 40. yılında anılıyor.
Milliyet gazetesinin kurucu Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi, 40’ıncı ölüm yıl dönümünde anılıyor. Abdi İpekçi , 1 Şubat 1979 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.