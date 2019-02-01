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Abdi İpekçi, katledilişinin 40. yılında anılıyor

Türk basın tarihinin en önemli ekollerinden biri olan ve Milliyet gazetesinde 25 yıl genel yayın yönetmenliği yapan gazeteci-yazar Abdi İpekçi, katledilişinin 40. yılında anılıyor.

Abdi İpekçi, katledilişinin 40. yılında anılıyor

Milliyet gazetesinin kurucu Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi, 40’ıncı ölüm yıl dönümünde anılıyor. Abdi İpekçi , 1 Şubat 1979 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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