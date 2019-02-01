Abdi İpekçi, katledilişinin 40. yılında anılıyor

Türk basın tarihinin en önemli ekollerinden biri olan ve Milliyet gazetesinde 25 yıl genel yayın yönetmenliği yapan gazeteci-yazar Abdi İpekçi, katledilişinin 40. yılında anılıyor.