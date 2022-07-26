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Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos'ta görevde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" dedi.

Güncel 26.07.2022, 22:13 26.07.2022, 22:17
Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos'ta görevde

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda çalışmaları devam eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin göreve başlaması için geri sayım başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" açıklamasını yaptı.

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