'Acemi kasaplar' kurban kesmeye çalışırken yaralandı

İstanbul'da bayram namazının ardından başlayan kurban kesiminde 1153 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 1153 kişinin bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi.

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu olduğu, ağır yaralanan 7 kişinin ise ameliyat edildiği öğrenildi.

Trakya'da 110 "acemi kasap" hastanelik oldu

Trakya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 110 kişi hastanelere müracaat etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesiminde yaralanan Edirne'de 33, Kırklareli'nde 16, Tekirdağ'da 61 kişi hastanelere başvurdu.

Daha çok el, parmak ve diz kesikleri gibi yaralanmaları bulunan "acemi kasap"lar, acil servislerdeki tedavileri sonrası taburcu edildi.

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Balıkesir'de 596 kişi yaralandı

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Balıkesir'de kurban keserken yaralanan 596 kişi hastanelere başvurdu.

Bursa ve ilçelerinde, kurbanlarını kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan 301 kişi, hastanelik oldu. Yaralıların büyük çoğunluğu, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Eskişehir'de de kurban kesimi sırasında yaralananlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedavisi yapılan 45 kişinin, kesici aletlerle ya da kurbanlıkların tepmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Kütahya'da 64, Çanakkale'de 59, Bilecik'te 34, Yalova'da 32 ve Balıkesir'de 61 kişi, el ve ayakta kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu.

Kaynak: AA