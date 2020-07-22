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Yazar Asım Gültekin hayatını kaybetti

Gazeteci yazar ve eğitimci Asım Gültekin Yalova'daki evinde vefat etti. İlk gelen bilgilere göre Gültekin'in evinde kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Yazar Asım Gültekin hayatını kaybetti

45 yaşındaki gazeteci yazar Asım Gültekin vefat etti. Gültekin'in Yalova’daki evinde naaşı bulundu.

ASIM GÜLTEKİN KİMDİR?

1975 Amasya Taşova doğumlu Asım Gültekin, kökleri Artvin ve Selanik’e uzanan bir Ahıska Türküdür. Lise öğrenimini Kartal Anadolu İHL ve Taşova İHL’de tamamladı. Kartal Anadolu İmam Hatip’te kültürel çalışmalara öncülük etti. Marmara Üniversitesi AEF Edebiyat Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Biat dergisini yılda bir sayı olarak 5 yıl çıkardı, Seher dergisini devam ettirdi.

Beraber bulunduğu gençlere birçok dergi (50’den fazla dergi) çıkarttırdı. Yörünge, Yediiklim, Yeni Şafak, Sağduyu, Milli Gazete, Vakit gazeteleri ile Şehrengiz, Düş Çınarı, Kırklar,Gerçek Hayat, Genç dergilerinde kültür yazıları yayımlandı. İz yayıncılık bünyesinde aylık Kitap Postası dergisini 20 sayı çıkardı. Dünya Bizim web sitesi ve Cafcaf mizah dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı.

Yüzlerce seminer, konferans ve toplantının düzenleyicisi ve konuğu oldu. Çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliğini sürdürdü. 2008 yılında yılın öğretmeni seçildi.

TÜRDEB (Türkiye Dergi Editörleri ve Yayın Yönetmenleri Birliği) Başkanı olan yazar, süreli ve süresiz yayınlarda yazarlık yapıyor, etimoloji dersleri, seminerleri veriyor. Sözlük ve seyahat düşkünü olan yazar, 20’den fazla ülkeye seyahat etti. 300’den fazla sözlüğü bulunuyor. Türkçede bulunmayan bir sözlüğü hazırlıyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Haber 365

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020, 21:04
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