Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay daha uzadı
Adalet Bakanlığı, açık cezaevlerindeki hükümlülerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izin sürelerinin 31 Mart itibarıyla 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.
Güncel 29.03.2022, 10:38
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart'tan itibaren 2 ay süreyle uzatıldığı belirtildi.
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