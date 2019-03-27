Acıpayam 4,3 sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD, Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 14.27'de, merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Daha önce de sarsılmıştı

Denizli Acıpayam'da, 20 Mart Çarşamba günü, Richter ölçeğine göre, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından aynı bölgede büyüklükleri değişen yüzlerce artçı sarsıntı olmuştu. Bölgede, 25 Mart Pazartesi günü de 4.1 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.