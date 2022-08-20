Adalet Bakanı Bozdağ: 'Türkiye'yi durdurmak istiyorlar'

Bakan Bozdağ, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında, Bayrampaşa'daki Tuna Sosyal Tesisleri'nde partisinin üç kademe ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Bozdağ, her şeyin daha iyi olması ve ülkenin her alanda değişmesi, kalkınması, gelişmesi, refahın adil dağılımı ve yatırımların da bölgeler arası dengesizliği ortadan kaldıracak adaletli taksiminin son derece önemli olduğunu söyledi. Bu anlayışla bölgecilik, din milliyetçiliği ve ırkçılık yapmadıklarını belirten Bozdağ, milletin bütün renklerini, bütün inançlarını kucaklayan, baş tacı eden bir siyaset anlayışıyla yol aldıklarını vurguladı.

Milletle yol yürüdüklerine değinen Bozdağ, "Ve siz inandınız 2001'de AK Parti'yi iktidara getirdiniz. Dikkat ederseniz AK Parti'nin iktidara gelişiyle çok şey Türkiye'de değişti. Bölünmüş yol sadece Türkiye'nin bir ilinde, bir bölgesinde değil, bütün bölgelerinde, bütün illerinde eş zamanlı hayata geçti. Kazmayı her yerde eş zamanlı vurduk." diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanında konutları eş zamanlı inşa ettiklerini anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Her yere, her ile üniversiteler kurarak Türkiye'nin bütün illerinde ilimde, irfanda ve bilimsel çalışmalarda rekabeti açtık. İllerimizi bilim yuvası, bilim merkezleri haline dönüştürdük. 81 ili üniversitelerle donatan bir anlayışı hayata geçirdik. Doğal gaz bu ülkenin birkaç tane ilinde varken Türkiye'nin bütün illerini ve neredeyse şu an itibarıyla bütün ilçelerini doğal gazla buluşturan, bu medeniyet nimetini bütün insanlarımızın evine ulaştıran bir anlayışı hayata geçirdik. Bir yandan yap-işlet-devlet modeliyle devletin cebinden kuruş para çıkmadan milyonlarca dolarlık yatırımları hayata geçirdik. Bazıları bunu istismar etmeye devam ediyor. Yani düşünün siz, bir şehir hastanesi yapıyorsunuz. Bütçenizden para çıkmıyor, 20-25 yıl orayı inşa eden işletiyor. Siz ona belli bir şey ödüyorsunuz, 20 sene sonra da burası tamamen sizin oluyor. Bir zihniyete bakarsanız birileri himaye ediliyor ama siz bütçenizden para çıkmadan milyarlarca dolarlık yatırımları ne yapıyorsunuz, hayata geçiriyorsunuz. Bütçe imkanlarıyla bunları yapmaya kalksanız yıllar sürer. Ama dikkat edin biz Türkiye'nin dört bir yanını bu nevi yatırımlarla kaynak yaratarak milletin bütçesinden kaynak aktarmadan bunları hayata geçirmeyi başardık."