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Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.20'de Ceyhan'da 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

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