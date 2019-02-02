Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.20'de Ceyhan'da 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.20'de Ceyhan'da 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA