Adana'da deprem!

AFAD'in verilerine göre Adana'da saat 08.34'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08.34'de meydana geldi.Yerin 6.99 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı'nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

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