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Adana'da yük treninin vagonu raydan çıktı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde yük treninin vagonu raydan çıktı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Güncel 01.03.2022, 15:34
Adana'da yük treninin vagonu raydan çıktı

Mersin-Kayseri seferini yapan yük treninin bir vagonu, Karaisalı ilçesi Hacıkırı İstasyonu mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesiyle vagonu raya alma çalışmalarına başladı.

Yetkililer, tren seferlerinde herhangi bir aksama olmadığını söyledi.

#Karaisalı
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