Adana’da canlı bomba paniği
Adana'da bekçiler tarafından durdurulan şüphelinin üst aramasında, üzerinde patlayıcı olmadığı belirlenen bomba düzeneği ele geçirildi.
Güncel 07.04.2022, 01:55
Seyhan'a bağlı Sarıyakup Mahallesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, şüpheli Ömer B.'nin üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti.
Bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Bomba imha uzmanları düzenekte inceleme yaptı. Düzenekte patlayıcı olmadığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli Ömer B. emniyete götürüldü.
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