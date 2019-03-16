Adapazarı-Pendik tren seferleri yeniden başladı

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce işletilen Ada Yolcu Trenleri yeniden seferlerine başladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ada Yolcu Treni güzergahında yapılan çalışmalar tamamlandı.

Daha önce Mithatpaşa-Pendik hattında hizmet veren trenlere yeni güzergahlar eklenerek, bugün ilk sefer Adapazarı'ndan gerçekleştirildi. Pendik ve Gebze istasyonlarında Marmaray ile entegre olan Ada Yolcu Treni, Adapazarı'ndan ilk seferine 05.45'te, Pendik'ten 08.05'te başladı. Trenler, seferlerini 1 saat 50 dakikada tamamladı.

Ada Yolcu Trenleri, Mithatpaşa, Arifiye, Sapanca, Büyükderbent, Köseköy, İzmit, Derince, Yarımca, Hereke ve Gebze istasyonlarında duruyor.

Toplam 320 kişi taşıyabilen trenler, 4 adet 80 kişilik pulman tipi vagonlarla hizmet veriyor.

Kaynak: AA