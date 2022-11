Adım adım ve dönüşümlü suikast takibi: İranlı ajanlar gölge gibi izlemiş

İsrailli turistlere suikast yapması için İran istihbaratı tarafından Türkiye’ye gönderilen ve yakalanan ajanların, 3 kadın turisti adım adım izlediği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İranlı ajanlar hakkında hazırlanan iddianamede, suikast timinin kolay hedef bulmak için İstanbul’daki birçok otelde keşif yaptığı anlatıldı. Suikast timinin takibe aldığı İsrailli kadın turistler Frans Azulay, Odelya Adva Azrıa ve Ofek Sela Gıl’ı adeta gölge gibi izlediği, her adımlarını takip ettiği ve dikkat çekmemek için her takibi ayrı ajanın yaptığı belirtildi.

İSTİKLAL GİRİŞİNDE TAKİBİ DEVRETTİ

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, keşif ve gözlem ekibinin yaptığı gölge takip, fotoğraflarla anlatıldı. İsrailli turistleri otelde takibe başlayan ajanlardan Majıd Nasırı Hesar ve Alıreza Shaboueıdoudkanı’nin otelden çıkan turistleri an be an takip ettiği görüntüler iddianamede yer aldı. Takibi yapan iki ajandan Alıreza’nın dikkat çekmemek için Taksim Meydanı’nda İsrailli turist grubunu izlemeyi bıraktığı, İstiklal Caddesi girişinde takibi Majid’in devraldığı görüldü.

İŞİ İDAMLIK BARONA VERDİLER

İran istihbaratının, Türkiye’deki İsrailli turistlere suikast için, İran’da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan idama mahkum edilen Shain Otadi ile anlaştığı ortaya çıkmıştı. Uyuşturucu baronuna bu suikastlar karşılığında beraat edeceği sözü verildiği tespit edilmişti.

GÖRÜNTÜLERİ İDAMLIK BARONA YOLLADILAR

Keşif gözlem ekibi içinde yer alan İranlı ajanlardan Iman Shojaeıfard’ın 9 Haziran’da ünlü bir otelin önünde taksiden inip otel ve çevresindeki turistleri videoya çektiği belirlendi. Iman’ın otelin içine girip lobide bekleyen turistleri 8 dakika boyunca görüntülediği ve İsrailli turist aradığı belirlendi. Keşif ve gözlem ekibinin, çektiği görüntüleri WhatsApp üzerinden suikastın organizatörü Keyvan Majdzadeh’e gönderdikleri ortaya çıktı. Keyvan’ın da bu görüntüleri İran’da idam cezası alan uyuşturucu baronu Shain Otadi’ye göndererek onay istediği tespit edildi.