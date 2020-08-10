banner15

Adıyaman'da 29 ev karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Adıyaman'da 29 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Kayalık, Malazgirt, Bahçelievler, Yeni, Cumhuriyet, Bahçecik, Siteler, Yeni Sanayi, Barbaros Hayrettin, Karapınar, Mehmet Akif, Turgut Reis mahalleleri ile Malpınarı köyünde bulunan toplamda 29 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48