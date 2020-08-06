Adıyaman'da taziye ziyaretleri yasaklandı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal izolasyonu temin etmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ek tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele için taziyelerle ilgili karar aldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''İlimiz genelinde taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda taziye yapılmaması, bu hususun cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından günde en az 1 kez anons edilmesi, anonsta 'Kıymetli hemşehrilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenabıallah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.' ifadelerinin yer alması kararlaştırıldı.''

Kaynak: AA