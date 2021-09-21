AFAD açıkladı: Niksar'da deprem
AFAD, Tokat'ın Niksar ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü.
Güncel 21.09.2021, 19:24 21.09.2021, 19:50
AFAD'dan alınan bilgilere göre;
Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 19.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM: Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 19.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) September 21, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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