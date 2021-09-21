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AFAD açıkladı: Niksar'da deprem

AFAD, Tokat'ın Niksar ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü.

Güncel 21.09.2021, 19:24 21.09.2021, 19:50
AFAD açıkladı: Niksar'da deprem

AFAD'dan alınan bilgilere göre;

Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 19.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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