AFAD'dan Giresun'a yağış uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısına dukkat çekildi.



Bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olacağı belirtildi.

Yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, ayrıca selden etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki yolların kullanılmaması konusunda da uyarı yapıldı.

Kaynak: AA