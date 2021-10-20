AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Güncel 20.10.2021, 08:12
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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