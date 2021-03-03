AFAD ile Ahbap Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

AFAD İstanbul İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza törenine, AFAD Başkanvekili Hamza Taşdelen ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent katıldı.

Törende konuşan Taşdelen, iki kurumun birçok afet bölgesinde birlikte çalıştıklarını belirterek, "Aslında bizim iş birliğimiz zaten sahada çok yoğun bir şekilde devam ediyordu. Biz sadece bunu resmiyete kavuşturmuş olacağız." dedi.

Taşdelen, 2020'nin Türkiye için ekstra zorluk içeren bir yıl olduğunu, salgının yanı sıra birçok bölgede afet yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sınanma esnasında yanımızda gerçekten destekçilerimiz çok fazlaydı. Biz hiçbir işi aslında yalnız yapmadık, yalnız yapamazdık zaten. Ahbap bizi yalnız bırakmayanların başında geldi. Sağ olsunlar özellikle İzmir'de ben bunu yoğun bir şekilde görmüştüm, Elazığ'da da beraber olduk ama İzmir'de şunu gördüm; eksik kaldığımız yer neresi ise Ahbap'a gönül veren arkadaşlar orada, o eksiği tamamlamak için ellerinde gelenin de fazlasını yaparak gerçekten destek oldu. 'Biz geldik, şunu yaparız.' değil, 'Biz geldik neye, nerede ihtiyacınız varsa o işi yapmaya hazırız.' şeklinde. Ben gerçekten kendilerine gönülden teşekkür etmek istiyorum. Bu iş birliği protokolü sadece işin yazılı hale getirilmesinden ibaret. Biz sahada hem gönülden hem de fiziken beraber çalışıyoruz, çalışmaya da devam ediyoruz. Bu desteklerinden ötürü de kendilerine şükranlarımı sunuyorum."

"AFAD ile birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz"

Haluk Levent de AFAD ile birlikte çalışmaktan onur duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler aynı zamanda bulunduğumuz şehirlerde çok çabuk gönüllü toplayabilen ve son depremlerde, başımıza gelen son hadiselerde bunu da gördüğümüz bir organizasyonuz, bir platformuz. O nedenle burada olmak bizim için ayrıca bir şeref. Herhangi bir afette bizler şunu söyleyeceğiz, 'Bunu zaten yapıyorduk ama bir nevi resmiyete döktük.' Bizi nerelerde kullanabilirsiniz? Hangi alanlarda boşluk var? İşte depolar vardır, daha önce İzmir’de olduğu gibi, çadırlar bölgesinde vardır, Ahbap gönüllüleri ve Ahbap Platformu olarak AFAD ile birlikte nerelerde iş birliği yapabiliriz? Bunu pratikte 3 yerde yaptık, Elazığ, Giresun Dereli ve İzmir. Artık bunun da bir çerçevesini oluşturmuş olduk."

Törenin ardından Haluk Levent tarafından Hamza Taşdelen'e İzmir depremini yaşayan çocukların çizdiği resimlerden oluşan bir kitap hediye edildi.

AA