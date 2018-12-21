 AFAD ile ASELSAN arasında stratejik işbirliği

AFAD ile ASELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruya göre, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Murat Şeker tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

Stratejik cihaz ve sistemlerin milli imkanlarla yurt içinde geliştirilmesini hedefleyen protokol, teknoloji alanında karşılıklı bilgi, deneyim ve uzmanlıkların paylaşılmasını, altyapıların kullanılmasını, araştırma geliştirme faaliyetleri ve görev alanları kapsamında ortak çalışmalar yürütülmesini öngörüyor.

Protokol sayesinde Türkiye'nin stratejik gereksinimlerinin yerelde, milli kaynaklarla karşılanması imkanı doğacak.

Sivil savunmada Türkiye'nin dışa bağımlılığının azalması hedeflenen iş birliği ile afet yönetimi, erken uyarı, haber alma ve yayma, ikaz ve alarm sistemleri ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) savunmaya dönük cihaz ve sistemlerin yerli hale getirilmesi planlanıyor. Bu amaçla cihaz ve sistemlerin milli imkanlarla, yurt içinde tasarlanması ve geliştirilmesi için projeler üretilmesi tasarlanıyor.

İmzalanan protokolün amaçlanan sonuçları arasında bilimsel ve akademik çalışmalar da yer alıyor. AFAD ile ASELSAN'ın birlikte bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmasının yanı sıra eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemesi planlanıyor.

Projeler kapsamında makale, bildiri gibi akademik yayınlar yapılması, patent ve faydalı model belgeleri alınması, endüstriyel tasarımların gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İkili iş birliği çerçevesinde, laboratuvar ve test alt yapılarının kurulması ile bu imkanların karşılıklı kullanımı da öngörülüyor.

Kaynak: AA