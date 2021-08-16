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AFAD: Sel felaketinde can kaybı 66'ya yükseldi

AFAD, Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Üç ildeki felaketlerde vefat sayısı 66'ya yükseldi.

Güncel 16.08.2021, 01:24
AFAD: Sel felaketinde can kaybı 66'ya yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

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#Sel felaketi #Afad
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