Afrin'de bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Cinderes beldesinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.
Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi, çevrede maddi zarar meydana geldi.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.
AAGüncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 15:35